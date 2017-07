Tancos/Armas

O coronel Tasso de Figueiredo, da direção da Associação de Oficiais das Forças Armadas, admitiu hoje que "caiu mal" junto de muitos oficiais a decisão do chefe do Exército de afastar temporariamente cinco comandantes de unidade.

Afirmando que "é muito complicado" questionar a decisão do Chefe do Estado-Maior do Exército, Rovisco Duarte, até porque não está em poder de todos os dados que terão levado a essa decisão, Tasso de Figueiredo reconheceu que o afastamento temporário "caiu mal" nas hostes militares.

"Sobrou para os comandantes", registou o coronel, relações públicas da AOFA, numa posição que disse ser "pessoal" e não vincular a associação, que tem acolhido no seu "site" e na página na rede social Facebook, os depoimentos críticos de vários oficiais na reserva ou na reforma sobre o furto de material de guerra dos Paióis de Tancos.