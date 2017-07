Actualidade

O primeiro-ministro encontra-se no gozo de uma semana de férias, sendo substituído pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, mas "está sempre disponível" em caso de necessidade, refere uma nota hoje difundida pelo gabinete do líder do executivo.

"O gabinete do primeiro-ministro esclarece que o Governo, tendo em consideração o período de verão, organizou e planificou em tempo o período de férias do primeiro-ministro [António Costa], bem como dos restantes membros do Governo, de forma a garantir as necessárias substituições para assegurar o normal funcionamento do Governo", lê-se na citada nota, numa alusão a referências críticas sobre o facto de António Costa se encontrar atualmente no gozo de férias.

No mesmo comunicado, o gabinete do líder do executivo adianta que, nesse quadro de distribuição e organização de férias entre os membros do Governo, "o primeiro-ministro encontra-se no gozo de uma semana de férias, sendo substituído na sua ausência, nos termos do artigo 7.º da Lei Orgânica do XXI Governo, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros [Augusto Santos Silva]".