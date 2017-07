Actualidade

O Tribunal da Relação de Évora decidiu manter a condenação de pena de prisão e de perda de mandato ao presidente da Câmara de Aljezur, no Algarve, pelo crime de prevaricação no licenciamento de obras no Vale da Telha.

No acórdão da Relação, datado de 13 de junho e a que a agência Lusa teve hoje acesso, o tribunal considerou improcedente o recurso de José Amarelinho, condenado a uma pena de prisão de três anos e dois meses, suspensa na sua execução mediante o pagamento de cinco mil euros à Liga da Proteção da Natureza e à perda de mandato.

Em junho de 2012, o Tribunal de Lagos condenou o atual presidente da Câmara de Aljezur, José Amarelinho (PS), e o então presidente da Assembleia Municipal, Manuel Marreiros (PS), a penas de prisão suspensas na sua execução e à perda de mandato autárquico, por crimes de prevaricação no licenciamento de obras, entre 1990 e 2008.