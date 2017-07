Actualidade

O Supremo Tribunal Administrativo chumbou o recurso apresentado pela Câmara de Gondomar sobre uma condenação que visa a devolução de 11,7 milhões de euros de fundos comunitários, refere acórdão a que a Lusa teve hoje acesso.

Em causa está um financiamento comunitário que se destinava à ETAR do Rio Ferreira, bem como à rede de saneamento deste concelho do distrito do Porto.

Em março de 2015 foi tornado público que a União Europeia (UE), mediante candidaturas feitas entre os anos de 1995 e 1997, tinha aprovado dar a Gondomar 7.778.535 (85% do valor total do projeto) para a construção de dois conjuntos de coletores/intercetores, de três emissários e de uma ETAR, tendo como objetivo a despoluição das quatro bacias hidrográficas situadas no município com eliminação das descargas não tratadas.