Actualidade

O Presidente da República afirmou hoje, questionado sobre as férias do primeiro-ministro, que tem tratado "tudo o que é preciso tratar em termos de Estado" com o seu substituto, o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas na festa do 237.º aniversário da Casa Pia de Lisboa, no Castelo de São Jorge, considerou que "mais complicado seria se o Presidente da República estivesse em férias, ou quando estiver em férias", porque toma decisões que não pode delegar em ninguém, como a promulgação de leis.

Quanto à audiência que concedeu hoje à presidente do CDS-PP, o chefe de Estado disse que "foi um gesto de gentileza institucional" por parte de Assunção Cristas, que lhe quis "comunicar previamente a posição do seu partido" em relação à atual situação política, mas recusou pronunciar-se sobre essa mesma posição.