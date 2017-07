Actualidade

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e a Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE) estão a investigar 3.750 espaços de alojamento local de modo a obter um "rigoroso acompanhamento do seu comportamento declarativo", foi hoje revelado.

Em nota, a AT indica que a ação nacional deu-se em 28 de junho e juntou 550 inspetores da AT e 90 da ASAE e os espaços de alojamento local, e respetivos contribuintes responsáveis pela gestão, "serão objeto de um rigoroso acompanhamento do seu comportamento declarativo, estando prevista a realização procedimentos inspetivos subsequentes nos casos em que forem detetados elevados riscos de incumprimento".

A presença da AT e da ASAE no terreno, advoga a AT, "é indispensável para detetar, dissuadir, e penalizar situações de incumprimento voluntário, tendo um significativo efeito dissuasor e pedagógico sobre os contribuintes" num momento de expansão da "economia partilhada".