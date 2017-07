Incêndios

Dois feridos no incêndio que hoje deflagrou em Abrantes, no distrito de Santarém, foram transportados para a unidade cuidados intensivos do Hospital de São José, em Lisboa, e encontram-se com "prognóstico reservado", informou fonte hospitalar.

"Neste momento posso confirmar que deram entrada dois doentes, um deles helitransportado, para a unidade de cuidados intensivos de queimados, ambos com prognóstico reservado", afirmou à Lusa fonte oficial da unidade hospitalar de Lisboa.

Segundo a mesma fonte, os dois feridos deram entrada "durante a tarde" na unidade de cuidados intensivos de queimados do centro hospitalar de Lisboa Central, acrescentando não poder prestar mais informações.