Actualidade

A GNR registou no passado fim de semana 623 acidentes de viação, mais do que no ano passado mas com menos mortos e menos feridos graves, segundo um balanço hoje divulgado.

Ao todo, de sexta-feira a domingo, houve 623 acidentes, mais 93 do que no período homólogo do ano passado, com quatro mortos (menos três) e 11 feridos graves (menos 14).

A intensificação das ações de patrulhamento e apoio insere-se na operação "Hermes - Viajar em Segurança" e acontece na altura de verão, quando há um aumento do trânsito, quer por férias quer por outros eventos que acontecem neste período.