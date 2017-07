Actualidade

O líder parlamentar do PS afirmou hoje que nenhuma das situações relativas aos ministérios da Administração Interna e da Defesa se resolve com demissões e que o país não está a ser prejudicado pelas férias do primeiro-ministro.

"Nenhuma situação se resume a demissões, essa é a forma fácil dos partidos que não têm qualquer alternativa para apresentar", afirmou Carlos César, na Povoação, Açores, quando questionado sobre os pedidos de demissão que a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, fez hoje após uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Para Carlos César, "se se colocam questões no plano nacional que importa resolver de outra forma, o que é importante é que os partidos políticos contribuam para explicar de que forma isso deve ser resolvido, para dizer que o Governo está ou não está bem empenhado na resolução desses problemas".