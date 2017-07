Incêndios

A presidente da Câmara de Constância, no distrito de Santarém, disse hoje à Lusa que o incêndio que deflagrou às 19:35 em Constância-Sul estava "80% em resolução" cerca das 21:15.

Júlia Amorim, que se deslocou ao posto de comando instalado em Constância-Sul, disse à Lusa que o fogo, que lavrou numa área de sobro e pinheiro, andou "à porta de algumas casas" nesta localidade, junto à capela de Santo António, mas "nenhuma esteve em risco".

Salientando que o incêndio "começou forte e progrediu forte", a autarca afirmou que também os meios atuaram "com eficácia e prontidão", permitindo que 80% do perímetro afetado tenha sido dado em resolução menos de uma hora depois e que, com o cair da noite, se espere que fique totalmente dominado.