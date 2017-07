Actualidade

O Presidente brasileiro, Michel Temer, que tinha cancelado a sua participação na cimeira do G20, reviu hoje esta decisão e confirmou que estará no encontro dos líderes e representantes das 20 maiores economias do mundo.

A próxima reunião do G20 realiza-se na sexta-feira e no sábado, em Hamburgo, na Alemanha.

Michel Temer havia declinado participar na cimeira para se defender da acusação criminal que lhe foi imputada pelo procurador-geral do Brasil, Rodrigo Janot.