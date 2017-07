Incêndios

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alertou hoje para a continuação de condições favoráveis à "eventual ocorrência e propagação de incêndios florestais", devido ao tempo quente e seco e ao vento moderado.

"Os índices de incêndio são para hoje máximos no Algarve, muito elevados/máximos no interior Norte e Centro e elevados na região de Lisboa e vale do Tejo, com agravamento para o dia de amanhã (04 julho), em especial no Norte e Centro", lê-se num aviso à população divulgado pela ANPC.

O Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje oito distritos de Portugal continental sob 'Aviso 'Amarelo', devido à "persistência de valores elevados da temperatura máxima".