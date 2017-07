Actualidade

Um avião da Air Asia X foi obrigado a regressar a terra, na Austrália, uma hora depois de ter levantado voo, ao ser detetada uma possível colisão de aves contra os motores, informou hoje a transportadora.

Os restos de duas aves foram encontrados na pista do aeroporto de Gold Coast, no leste da Austrália, após a descolagem do avião, que se dirigia a Kuala Lumpur com 345 passageiros e 14 tripulantes a bordo, acrescentou em comunicado.

Como medida de precaução, o avião foi desviado para Brisbane, onde aterrou cerca de uma hora depois, por volta da meia-noite local.