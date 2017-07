Actualidade

Três polícias ficaram feridos depois de dissidentes da guerrilha das FARC terem detonado um explosivo de baixa potência numa rua do município colombiano de Calamar, no departamento de Guaviare (sul), informaram na segunda-feira fontes oficiais.

O comandante da polícia de Guaviare, coronel Miguel Ángel Botia, atribuiu a ação a dissidentes da guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), que não aceitam o acordo de paz, acrescentando que o polícia encarregado da patrulha e dois auxiliares "estão fora de perigo, porque os ferimentos não têm gravidade".

Outro grupo dissidente das FARC comandado por "Iván Mordisco" sequestrou no passado dia 03 de maio, em Barranquillita, lugar remoto do município de Miraflores (Guaviare), o colombiano Harley López, que trabalhava no Programa Nacional de Substituição de Culturas de Uso Ilícito colombiano (PINS, na sigla em espanhol).