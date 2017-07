Síria

As forças sírias, apoiadas pelos Estados Unidos, abriram brechas no muro que circuda a cidade velha de Raqa, cujo controlo tentam retomar ao grupo extremista Estado Islâmico (EI), disse na segunda-feira o exército norte-americano.

"As forças da coligação apoiaram o avanço das FDS [Forças Democráticas Sírias] na parte mais fortificada de Raqa, abrindo dois buracos no muro de Rafiqah, que circunda a cidade velha", disse o comando das forças norte-americanas no Médio Oriente (Centcom), em comunicado.

As FDS integram combatentes curdos e árabes.