Actualidade

O cineasta Woody Allen vai atuar hoje no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, com a New Orleans Jazz Band.

No concerto que assinala o regresso a Portugal do realizador enquanto músico, Woody Allen vai estar no clarinete, com Eddy Davis, no banjo, Conal Fowkes, no piano, Simon Wettenhall, no trompete, Jerry Zigmont, no trombone, John Gill, na bateria, e Greg Cohen, no baixo.

"Utilizando um repertório superior a 1.000 canções, Woody Allen vai escolhendo, durante o concerto, os temas que se sente inspirado a tocar, respeitando um atributo primordial do jazz que é o improviso. Com a ajuda de Eddy Davis, que toca banjo e é diretor musical da New Orleans Jazz Band, Woody Allen desafia o coletivo de músicos em palco e o público a acompanharem-no numa 'jam' digna de um club de jazz nova-iorquino - como o The Carlyle, em Manhattan, onde tocam, desde 1996", pode ler-se no comunicado da promotora Sons em Trânsito.