Um espetáculo de Waldemar Bastos abre hoje, em Almada, o 34.º Festival de teatro, uma edição em que a direção do certame apresenta 27 espetáculos de sala e continua a lutar contra a crise.

Meia hora depois do início do concerto do músico e cantor angolano, que decorrerá na esplanada da Escola D. António da Costa, é inaugurada, na sala polivalente desta escola, a exposição "Cenografias e figurinos", do criador António Lagarto, cenógrafo, figurinista e artista plástico, o homenageado da edição deste ano do Festival de Almada.

O antigo diretor do Festival Internacional de Teatro (FIT) (1991-1995), ex-director (2004 e 2005) e subdirector (1989-1993) do Teatro Nacional D. Maria II, ex-assessor do Teatro Nacional de São Carlos (1989), antigo vogal do conselho diretivo do Centro Cultural de Belém (2012-2015) e presidente da Escola Superior de Teatro e Cinema (2012-2015), António Lagarto é também o autor de uma instalação a inaugurar no átrio desta escola básica 2+3, com curadoria do arquiteto Pedro Mira.