Actualidade

Os britânicos Deep Purple atuam hoje no Meo Arena, em Lisboa, no que será um concerto inserido na digressão "The Long Goodbye" ("O longo adeus", em português), com abertura pelos UHF.

O título da digressão da banda de "Smoke on the Water" levou a especulação de que seria o ponto final na carreira do grupo, mas, em entrevista à Billboard, em fevereiro, o baixista Roger Glover disse que preferia deixar a mensagem por decifrar para os fãs: "Vamos deixar-vos fazer a vossa própria análise. (...) Ninguém quer parar, mas sabemos que eu tenho 71 anos, [o vocalista Ian] Gillan tem 71, e os corpos têm uma maneira de não acompanhar o cérebro ou a carreira", lembrando ainda o enfarte do baterista Ian Paice em 2016.

A própria promotora Ritmos & Blues descreve que "esta será a última oportunidade de ver os nomeados para a Rock 'n' Roll Hall of Fame Deep Purple, uma das bandas mais icónicas de sempre, na digressão de suporte ao seu novo álbum 'inFinite'".