Actualidade

O míssil lançado hoje pelo regime norte-coreano atingiu uma altitude superior a 2.500 quilómetros, informou o Ministério da Defesa japonês, e citado pela agência France Press.

"Estima-se que o míssil atingiu uma altitude bastante superior a 2.500 quilómetros, seguiu durante 40 minutos e caiu no mar do Japão, na zona económica exclusiva do arquipélago, a 900 quilómetros de distância do ponto de partida", disse o Ministério de Defesa em comunicado.

O lançamento do míssil foi realizado cerca das 09:40 (01:40 em Lisboa), a partir da província norte-coreana de Pyongyang Norte, segundo informação avançada pelo comando conjunto das forças armadas sul-coreanas, citado pelas agências internacionais.