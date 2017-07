Actualidade

Os acidentes nas estradas portuguesas provocaram no primeiro semestre do ano 237 mortos, mais 44 do que em igual período de 2016, segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

A ANSR, que reúne dados da PSP e da GNR, indica hoje que 237 pessoas morreram, entre 01 de janeiro e 30 de junho, em consequência dos acidentes rodoviários, mais 44 (em 2016 morreram 193) do que em igual período do ano passado.

No que diz respeito aos acidentes, segundo a ANSR, foram registados no primeiro semestre do ano 60.904 desastres, menos 681 do que em período homólogo de 2016 (no ano passado registaram-se 61.585).