Actualidade

A edição inaugural da Wine Summit Cascais contabilizou 464 participantes, de uma lotação limitada a 500, revelou hoje a organização, que agendou a 2.ª edição para 20 a 22 de junho de 2018.

No relatório pós-evento, a organização precisou que estiveram presentes no início de junho, no Centro de Congressos do Estoril, 464 pessoas, de 21 países, e em representação de 43 marcas na cimeira do vinho.

Do total de participantes, "35% foram estrangeiros", entrando no perfil, segundo a organização, "altos quadros do setor vinícola e complementares, produtores, 'trade', 'sommeliers', enoturismo, críticos de vinho, enólogos, comunicação e 'marketing' e tecnologias de informação".