Pedrógão Grande

Três ou quatro dias depois do incêndio, João 'Viola', natural de Nodeirinho, pegou em chapa queimada e pintou. Gostava de pintar uma paisagem verde, mas até agora só saíram "gritos" e olhos marejados.

A caminho de Nodeirinho, ao lado de uma placa onde já mal se consegue ler o nome desta localidade, está um pedaço de madeira com olhos lacrimejantes. São da autoria de João Carvalho, mais conhecido por João 'Viola' (nome com que assina os quadros), jardineiro na Câmara Municipal de Pedrógão Grande e artista plástico.

À frente da porta da sua casa, nesta pequena aldeia de Pedrógão Grande, encontra-se uma chapa metálica queimada de um telhado em que estão pintados, a óleo e com as marcas do incêndio, dois rostos angustiados que gritam a fazer lembrar "O Grito", do norueguês Edvard Munch, e uma "besta" a lançar chamas - uma alusão ao inferno, que tantos dizem ter visto naqueles fatídicos dias do incêndio que provocou a morte a 64 pessoas e mais de 200 feridos.