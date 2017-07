Pedrógão Grande

Em Nodeirinho, ao lado do tanque que salvou uma dúzia de pessoas do incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande, começou-se a plantar alecrim, alfazema e outras plantas, que cada pedaço verde, dizem os locais, é um sinal de "esperança".

Gabriela Silva, de Pedrógão Grande, agarrava numa enxada e ajudava a criar um pequeno jardim ao lado do tanque de Nodeirinho, que no domingo já ia ganhando forma, com alecrim, alfazema, lavanda ou sardinheiras.

Da vila, trouxe uma "carrada de arbustos e flores" para dar "um bocadinho de verde a uma paisagem que é uma tristeza".