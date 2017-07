Actualidade

A Qatar Petroleum anunciou hoje que vai aumentar a produção de gás natural em 33%, passando de 77 para 100 milhões de toneladas por ano, em resposta ao bloqueio económico imposto ao país há quase um mês pelos vizinhos árabes.

O pequeno emirado tem o objetivo de produzir 100 milhões de toneladas de gás natural por ano até 2024, disse o presidente da empresa, Saad al-Kaabi, em conferência de imprensa.

Para atingir esta meta, a empresa pretende dobrar a produção de um projeto de extração na área meridional do Campo Norte, o maior campo de gás do mundo, localizado nas águas do golfo Pérsico e que Doha divide com o Irão, explicou Saad al-Kaabi.