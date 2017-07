Actualidade

No Passeio Marítimo de Algés (Oeiras) estende-se a alcatifa verde e erguem-se as últimas estruturas para acolher, a partir de quinta-feira, o festival NOS Alive, numa altura em que se revelam as datas para 2018.

Dezenas de trabalhadores repartem-se para a finalização dos sete palcos e de todas as estruturas que compõem o recinto, que vai acolher as 55 mil pessoas previstas para cada um dos três dias do festival, que esgotou há quase três meses.

"Estamos prontos para receber. Venham os artistas, o público e os cento e tal concertos", resumiu o promotor Álvaro Covões, em entrevista à agência Lusa, no recinto, adiantando já - ao contrário do que aconteceu em anos anteriores - a data escolhida para 2018: de 12 a 14 de julho, no mesmo Passeio Marítimo de Algés.