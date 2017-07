Actualidade

Foo Fighters, Depeche Mode e The XX regressam esta semana ao festival NOS Alive, como cabeças-de-cartaz de uma edição com mais de cem concertos, com algumas estreias e uma grande presença de artistas portugueses.

As 55 mil pessoas que vão passar na quinta-feira o pórtico do Passeio Marítimo de Algés irão encontrar um recinto sem grandes alterações no figurino, com sete palcos para acolher música e comédia.

A organização aconselha os espectadores a traçarem um rumo e a fazerem escolhas no festival, porque haverá sobreposição de artistas e concertos em simultâneo.