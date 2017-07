Incêndios

O Coro do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC), no sábado, na igreja matriz de Pedrógão Grande, interpreta o Requiem de Gabriel Fauré, em memória das vítimas dos incêndios, corridos recentemente, e que causaram 64 mortos.

O "concerto em memória das vítimas do incêndio de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pêra", realiza-se no sábado às 21:00, pelo Coro do Teatro Nacional de São Carlos, que interpreta o Requiem, de Gabriel Fauré (1845-1924), anunciou em comunicado o TNSC.

Também no sábado, às 21:00, em Lisboa, no âmbito do Festival Ao Largo, a Orquestra Sinfónica Portuguesa, sob direção da sua maestrina titular, Joana Carneiro, "dedica o concerto às populações dos três concelhos".