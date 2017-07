Actualidade

A Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo inaugura na sexta-feira uma Plataforma de Ciência Aberta na aldeia de Barca d´Alva, que é considerada "estruturante" para o concelho e para o distrito da Guarda.

O presidente da autarquia, Paulo Langrouva, disse hoje à agência Lusa que o novo equipamento, que ocupa o antigo edifício do Centro Náutico de Barca d´Alva, junto do rio Douro, é inaugurado no âmbito das comemorações do feriado municipal.

"Penso que, em primeiro lugar, este é um projeto estruturante não só para o concelho, mas também para o distrito [da Guarda]", afirmou o presidente do município de Figueira de Castelo Rodrigo, localizado junto da fronteira com Espanha.