Actualidade

A figura de Cristiano Ronaldo é uma das atrações do Festival Internacional de Esculturas em Areia, que é inaugurado na quinta-feira na Praia do Pedrógão, no concelho de Leiria.

Sete artistas estão há vários dias a dar forma a 300 toneladas de areia, criando oito esculturas gigantes inspiradas em temas como o desporto, o cinema ou as atrações de Leiria.

O Castelo de Leiria é a obra central, mas também Cristiano Ronaldo ou o ciclista de Leiria, Carlos Vieira, que detém vários recordes do mundo sobre bicicleta, estão representados no enorme pavilhão montado na única praia do concelho.