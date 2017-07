Actualidade

A China apelou hoje à "contenção" de todas as partes envolvidas e à resolução "pacífica" do problema norte-coreano após o anúncio do teste de um míssil balístico intercontinental de Pyongyang.

Pequim está "a recolher informações" sobre o míssil e instou a Coreia do Norte a "parar as ações que violem as resoluções do Conselho de Segurança da ONU", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Geng Shuang numa conferência de imprensa diária.

A Coreia do Norte anunciou hoje ter testado com sucesso o primeiro míssil balístico intercontinental (ICBM), uma etapa crucial para a realização do objetivo de poder ameaçar os Estados Unidos com armas nucleares.