Tancos/Armas

A Associação dos Oficiais das Forças Armadas (AOFA) vai reunir hoje à noite o conselho nacional para analisar a situação de Tancos, disse à agência Lusa o presidente da organização, tenente-coronel António Mota.

"Eu convoquei para hoje uma reunião extraordinária do Conselho Nacional (AOFA) e que vai ter como únicos pontos da agenda a situação de Tancos, as exonerações e os protestos de amanhã [quarta-feira] para ver se tomamos uma posição final e global, de acordo com aquilo que o Conselho Nacional decidir", disse à Lusa o tenente-coronel António Mota.

Entretanto, oficiais do Exército na reserva e na reforma estão a organizar um protesto simbólico agendado para quarta-feira, junto ao Palácio de Belém, para manifestar solidariedade para com os cinco comandantes afastados temporariamente pelo chefe de Estado-Maior do Exército (CEME), general Rovisco Duarte.