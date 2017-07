Actualidade

O novo hospital CUF Sintra, a inaugurar em 2018 pela José de Mello Saúde (JMS), deverá gerar um volume de negócios de 35 milhões de euros em velocidade de cruzeiro, adiantou hoje fonte oficial do grupo à Lusa.

O novo hospital - cujo projeto é hoje apresentado numa cerimónia com a presença do presidente do grupo, Salvador de Mello, e do presidente da Câmara, Basílio Horta - representa um investimento de 30 milhões de euros e vai criar 345 postos de trabalho diretos, 200 dos quais para médicos.

Segundo adiantou à agência Lusa fonte da JMS, a nova unidade hospitalar da rede CUF vai nascer nas antigas instalações da Schering, junto ao IC 19, arrancando as obras no último trimestre deste ano e estando a inauguração da primeira fase prevista para o primeiro semestre de 2018.