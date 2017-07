Actualidade

A explosão de uma caldeira numa fábrica exportadora de vestuário no Bangladesh, propriedade da Multifabs Ltd., matou pelo menos dez pessoas e feriu uma meia centena, segundo fontes policiais.

O chefe da polícia local, Aminul Islam, disse à agência Associated Press que a explosão aconteceu na segunda-feira à noite na zona de Kashimpur, no bairro de Gazipur, nos arredores da capital do Bangladesh, Dacca. Hoje havia 10 mortos reportados.

Segundo a mesma fonte, decorre ainda a busca de mais eventuais vítimas. De acordo com familiares de trabalhadores da fábrica continuam desaparecidas seis pessoas, mas a polícia tem ainda este número como certo.