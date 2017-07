Actualidade

O grupo extremista nigeriano Boko Haram raptou no domingo 37 mulheres e matou outras nove pessoas numa localidade do sudeste do Níger, perto da fronteira com a Nigéria, anunciou hoje o governador da região de Diffa (sudeste).

"Os elementos do Boko Haram (...) degolaram nove pessoas (...) Eles levaram mulheres, 37 mulheres", afirmou o governador Laouali Mahmane Dan Dano à televisão pública do Níger.

O responsável adiantou que as Forças de Defesa e Segurança já estão no encalço dos raptores, referindo esperar-se "que nos próximos dias as mulheres sejam encontradas e libertadas".