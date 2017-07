Actualidade

Felipe lembrou hoje que ninguém tem o lugar garantido no FC Porto e mostrou-se rendido ao novo treinador, Sérgio Conceição, no segundo dia de trabalhos do plantel de futebol.

O defesa central brasileiro foi um dos titulares indiscutíveis na época passada, ainda assim, e a cumprir a segunda temporada ao serviço do FC Porto, Felipe sabe que nada está garantido e que todos, "sem exceção, terão que trabalhar para conquistar o seu espaço na equipa".

O primeiro treino permitiu perceber que Sérgio Conceição "é um treinador que gosta de cobrar" e que "coloca as suas ideias de forma transparente e isso é muito importante, quer para o jogador quer para a equipa".