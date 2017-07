Actualidade

A 4.ª edição do Cidade+, "o maior evento de sustentabilidade em Portugal", a decorrer no Porto entre quinta-feira e domingo, permitirá testar veículos elétricos, saber mais sobre agricultura em meio urbano ou sobre eficiência energética em grandes superfícies.

Falando hoje à agência Lusa, a coorganizadora do Cidade+, Sara Silva, disse que espera reunir "cerca de 20 mil visitantes" no evento, que se realiza nos jardins do Palácio de Cristal e no auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett.

No âmbito do Cidade+, o Encontro Nacional de Veículos Elétricos, no Porto, vai reunir no exterior interior do pavilhão Rosa do Mota "várias centenas de carros que disponíveis para um test-drive bem como poderão ser tiradas dúvidas aos interessados", revelou a responsável.