Actualidade

O cantor e compositor Paul McCartney chegou a acordo com a Sony ATV Music, no caso que opunha as duas partes em relação aos direitos sobre o catálogo dos Beatles, pondo fim a uma disputa antiga.

A Sony ATV tomou posse dos direitos de grande parte do catálogo da banda de Liverpool com a fusão da ATV com a Sony, em 1995, tendo McCartney pretendido recuperar a propriedade de títulos compostos, na maioria, por si ou com John Lennon, com base na lei norte-americana de direitos de autor de 1976.

O texto legal prevê que os artistas possam recuperar os direitos das suas obras 35 anos após a primeira publicação ou 56 anos para criações anteriores a 1978.