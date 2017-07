Actualidade

O primeiro-ministro em funções, Augusto Santos Silva, disse hoje que as férias do chefe do Governo, António Costa, são "uma situação absolutamente normal" e garantiu que "todas as instituições estão a funcionar e a cumprir as suas missões".

O primeiro-ministro, António Costa, encontra-se esta semana ausente do país, em gozo de férias, mas afirmou, em comunicado divulgado esta segunda-feira, estar "sempre disponível" em caso de necessidade, sendo substituído, entretanto, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros.

"É uma situação absolutamente normal, como é normal as pessoas terem direito a férias. No caso do primeiro-ministro, por razões compreensíveis, são sempre muito reduzidas", afirmou hoje aos jornalistas Augusto Santos Silva, à margem da abertura do "Encontro Ciência 2017", numa sessão sobre o tema "Ciência na Diplomacia, Diplomacia com Ciência".