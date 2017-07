Actualidade

"Treblinka", o filme de Sérgio Tréfaut sobre os horrores do Holocausto, premiado no IndieLisboa 2016, terá uma antestreia na quinta-feira, no Capitólio, em Lisboa, com apresentação do cineasta.

A sessão, para a qual foi ainda convidado o Presidente da República, antecipa a estreia nacional nos cinemas, marcada para 13 de julho, e será antecedida de conversa de Tréfaut com a jornalista Maria Flor Pedroso.

Eleito o melhor filme português do IndieLisboa de 2016, "Treblinka" acontece dentro de um comboio, vários comboios aliás, em viagem entre a Rússia, a Ucrânia e a Polónia, para lembrar que foi dessa forma que os judeus foram levados para os campos de concentração e de extermínio, durante a II Guerra Mundial.