Pedrógão Grande

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, garantiu hoje, em Pedrógão Grande, apoio às populações afetadas pelo incêndio de 17 de junho nas vertentes da doença orgânica, saúde mental e saúde pública.

"Esta é uma resposta dinâmica e flexível, disponível para ir às populações mais remotas, às pessoas mais isoladas, de modo a que ninguém fique para trás", disse o governante aos jornalistas, no final de uma reunião de mais de duas horas com 14 estruturas do Ministério da Saúde.

Algumas equipas já estão no terreno, como é o caso da saúde mental, com psiquiatras, psicólogos e técnicos de saúde mental, e, segundo Fernando Araújo, o número de profissionais será "o necessário" nas várias áreas e especialidades, diminuindo ou aumentando ao longo do tempo conforme vão sendo identificadas as necessidades.