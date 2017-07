Actualidade

O Cena-Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo, do Audiovisual e dos Músicos divulgou hoje, em comunicado, que "cerca de 60" trabalhadores - atores e equipa técnica da série televisa "O Ministério do Tempo" têm os ordenados em atraso.

"As gravações da 2.ª temporada da série da RTP 'Ministério do Tempo', produzida pela Just Up, estão neste momento paradas. Havendo vencimentos em atraso", afirma o CENA, adiantando que "decidiram os trabalhadores interromper a produção, faltando ainda gravar seis episódios para completar a 2.ª temporada".

O sindicato afirma que, tendo sido informado pelos trabalhadores, entrou "desde logo em contacto com a Just Up para encontrar resolução breve, no entanto, a produtora não respondeu".