Actualidade

A Goldenergy anunciou hoje o reforço de 50 postos de trabalho aos 140 já criados em Vila Real, onde inaugurou um centro de atendimento e apoio ao cliente que representou um investimento de 600 mil euros.

A Goldenergy - Empresa Comercializadora de Energia fornece gás natural e eletricidade e pertence ao grupo Dourogás.

O presidente do Conselho de Administração do grupo Dourogás, Nuno Moreira, referiu que as novas instalações do centro de atendimento e apoio ao cliente agrupam "parte significativa da equipa" que presta serviço à empresa, o que permite uma "maior eficiência e flexibilidade".