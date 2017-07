Tancos/Armas

O primeiro-ministro em funções, Augusto Santos Silva, reiterou hoje que a obrigação do Governo é "tentar recuperar o que foi roubado ao Estado português" dos Paióis Nacionais de Tancos.

"A nossa obrigação é tentar recuperar o que foi roubado ao Estado português, em virtude de um assalto, de um crime cometido contra instalações militares portuguesas", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que durante esta semana assume a chefia do Governo, em substituição do primeiro-ministro, António Costa, que está ausente do país em gozo de férias.

O governante disse que "estão a ser tomadas as medidas necessárias para apurar os factos, apurar as responsabilidades, informar os nossos países amigos e aliados e tentar recuperar aquilo que foi roubado".