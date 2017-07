Tancos/Armas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, vão reunir-se hoje na base militar de Tancos com os chefes do Estado-Maior General das Forças Armadas e do Exército, confirmou à Lusa fonte de Belém.

A reunião ocorre após o furto de diverso material militar nos paióis de Tancos anunciado na passada quinta-feira pelo Exército.

Marcelo Rebelo de Sousa e Azeredo Lopes vão reunir-se com o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), general Pina Monteiro, e com o Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), general Rovisco Duarte.