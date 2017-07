Tancos/Armas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, voltou hoje a exigir "uma investigação total" no caso do furto de material militar nos paióis de Tancos, "doa a quem doer e não deixando ninguém imune".

O chefe de Estado reafirmou a necessidade de se apurarem "factos e responsabilidades", no caso do furto de diverso material militar nos paióis de Tancos, anunciado no quinta-feira pelo Exército.

"Pensando no prestígio de Portugal, no prestígio das Forças Armadas, pensando na autoridade do Estado e na segurança das pessoas, é muito simples: tem de se apurar tudo, de alto a baixo, até ao fim, doa a quem doer", disse Marcelo Rebelo de Sousa, em resposta aos jornalistas, em Castanheira de Pera, distrito de Leiria, pouco antes de partir para Tancos, onde se reúne hoje com o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, e com os chefes do Estado-Maior General das Forças Armadas e do Exército.