Cinco praias do litoral alentejano, nos concelhos de Santiago do Cacém, Sines e Odemira, continuavam hoje sem vigilância por nadadores salvadores, disse à agência Lusa o capitão do porto de Sines, Manuel Sá Coutinho.

Sem vigilância continuavam as praias da Fonte do Cortiço (Santiago do Cacém), Morgavel e Ilha do Pessegueiro (Sines), no distrito de Setúbal, e Almograve e Alteirinhos (Odemira), no distrito de Beja, indicou.

Além das cinco zonas balneares na costa, a recém-criada praia fluvial da Barragem de Santa Clara, no interior do concelho de Odemira, também ainda não tem vigilância.