Óbito/Medina Carreira

O ex-Presidente da República Cavaco Silva elogiou hoje Medina Carreira, falecido na segunda-feira, afirmando que desapareceu um patriota que procurou o melhor para o seu país e que nunca se deixou influenciar por pressões de natureza partidária.

Numa nota enviada à agência Lusa, Aníbal Cavaco Silva lembra o "homem de grande independência de pensamento, revelada desde logo quando foi ministro das Finanças do I Governo Constitucional liderado por Mário Soares, [e que] nunca se deixou influenciar por pressões de natureza partidária".

Para o ex-chefe de Estado, Medina Carreira, que foi seu mandatário por Lisboa na campanha para as presidenciais de 2006, "contribuiu pedagogicamente para alertar os portugueses para as restrições e condicionantes graves que Portugal enfrentou no domínio orçamental, no domínio das contas externas, no domínio da poupança e no seu sistema financeiro".