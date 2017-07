Actualidade

O futebolista Iuri Medeiros afirmou hoje que o seu objetivo é conseguir um lugar na equipa do Sporting, referindo que se sente em casa no clube e que o objetivo é conquistar o campeonato.

"Sinto-me feliz, o Sporting é a minha casa. A época passada, no Boavista, correu-me bem, mas estou aqui para dar o meu máximo, ficar no plantel e poder ajudar a equipa", disse o jogador, citado no sitio oficial do clube.

Iuri Medeiros, de 22 anos, foi formado no Sporting, mas esteve na época passada emprestado ao Boavista, tendo alinhado em 30 jogos e marcado oito golos no escalão máximo do futebol português.