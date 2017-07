Actualidade

A preparação de medicamentos para a oncologia, o apoio às cirurgias e distribuição de fármacos deverão ser as áreas mais atingidas pela greve dos farmacêuticos, a qual é apoiada pela Ordem que representa esta classe e a dos Médicos.

Os farmacêuticos têm marcada uma greve entre as 00:00 do dia 18 de julho e as 24:00 horas de 19 de julho para exigir a imediata publicação da carreira farmacêutica já negociada com o Ministério da Saúde e consequente criação de uma carreira para os profissionais em regime de Contrato Individual do Trabalho (CIT).

A greve, convocada pelo Sindicato Nacional dos Farmacêuticos pretende ainda protestar e denunciar a precariedade e falta de estabilidade no emprego, a insuficiência de quadros nos serviços, a falta de abertura de vagas para formação pós-graduada e as más condições de trabalho nos serviços farmacêuticos.