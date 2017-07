Tour

O ciclista francês Arnaud Démare estreou-se hoje a vencer na Volta a França, ao conquistar a atribulada quarta etapa da 104.ª edição, que continua a ser liderada pelo britânico Geraint Thomas (Sky), apesar de uma queda à entrada do último quilómetro.

Num 'sprint' marcado por uma violenta queda do britânico Mark Cavendish (Dimension Data), o campeão francês Démare foi o mais rápido no final dos 207,5 quilómetros entre Mondorf-les-Bains (Luxemburgo) e Vittel, impondo-se ao eslovaco Peter Sagan (Bora-hansgrohe) e ao norueguês Alexander Kristoff, com o tempo de 04:53.54 horas.

De amarelo continua o britânico Geraint Thomas (Sky), que caiu, mas manteve a liderança da geral na véspera da quinta etapa, a primeira de montanha, que na quarta-feira vai ligar Vittel à contagem de primeira categoria de La Planche des Belles Filles, na distância de 160,5 quilómetros.